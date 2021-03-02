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вторник, 02 марта 2021 17:16

США ввели санкции против России

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США ввели санкции против России
В черный список Министерства торговли попадут 14 российских предприятий. Фото: pinterest.com

2 марта США ввели в действие санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

В санкционный список попали 7 чиновников. Их имена не будут разглашать до конца вторника, сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации США.

С начала срока президентства Джо Байдена США впервые вводит санкции против РФ. Глава государства пообещал противостоять российской агрессии и нарушениям прав человека.

По словам представителей администрации, американская разведка "уверена", что российские разведчики отравили Навального.

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Отмечается, что санкции согласованы с ЕС, а в черный список Министерства торговли попадут 14 российских предприятий.

"Соединенные Штаты не пытаются перезагрузить отношения с Россией, и мы не пытаемся их обострить", - сказали в администрации.

2 марта Евросоюз ввел санкции против РФ из-за отравления и ареста Навального.

2 февраля в Москве российского оппозиционера приговорили к 2,5 годам тюрьмы. В прошлом году в августе Навального отравили в РФ препаратом "Новичок".

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Дата
02
марта

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