США возобновляют стратегию сдерживания России

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 414
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 1566
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
6 Просмотров: 2187
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3780
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 17100
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7497
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1494
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1089
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 52209
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7740
Фото
Все фото
3
6
3
3
4
Снимает стресс: Елизавету II сфотографировали за рулем авто
Снимает стресс: Елизавету II сфотографировали за рулем авто
Так выглядит конец света: показали последствия торнадо, который свирепствует в Штатах
Так выглядит конец света: показали последствия торнадо, который свирепствует в Штатах
Мужчина 3 недели жил в снегу на морозе: кадры невероятного спасения
Мужчина 3 недели жил в снегу на морозе: кадры невероятного спасения
Бус с украинцами разбился в России: что известно
Бус с украинцами разбился в России: что известно
Место падения самолета МАУ зачистили бульдозером. Территория не охраняется
Место падения самолета МАУ зачистили бульдозером. Территория не охраняется
Видео
Все видео
Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране
Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране
Иранские студенты требуют наказать виновных в авиакатастрофе
Иранские студенты требуют наказать виновных в авиакатастрофе
Сообщили причину падения лайнера Bek Air с украинцами
Сообщили причину падения лайнера Bek Air с украинцами
Произошел взрыв на российском заводе
Произошел взрыв на российском заводе
Видео обстрела американских баз показали по иранскому телевидению
Видео обстрела американских баз показали по иранскому телевидению
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2403
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1962
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2853
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3834
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 873
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 765
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
вторник, 14 января 2020 07:49

США возобновляют стратегию сдерживания России

  Комментировать
США возобновляют стратегию сдерживания России
США возобновляют стратегию сдерживания Ирана, России и Китая. Фото - ТСН

Ликвидация Касема Сулеймани, одного из руководителей Корпуса стражей исламской революции, является частью более широкой стратегии сдерживания противников Соединенных Штатов.

Объектами этой стратегии также являются Россия и Китай, заявил Госсекретарь США Майк Помпео, пишет Радио Свобода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев разрушает международную стратегию сдерживания Кремля

Он вспомнил поставки Украине боевого оружия, денонсации Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности и испытания американских ракет средней дальности как части этих стратегических усилий в отношении России.

"Ваш враг должен понимать, что мы не только имеем возможностями заставить его заплатить цену за его действия, но мы действительно готовы это сделать", - заявил Помпео.

НАТО рассматривает свои возможности в ответ на размещение Россией в Европе новых ракет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США возобновляют стратегию сдерживания России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Старый Новый год: традиции, приметы и запреты

Запрет секса и приема ванны: первый кесарево сделали американцы

Самое читаемое
Что происходит с долларом: курс валют
Что происходит с долларом: курс валют Просмотров: 33193
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
6
 Просмотров: 17469
Дорофеева ошеломила признанием не только фанатов, но и собственного мужа
Дорофеева ошеломила признанием не только фанатов, но и собственного мужа
4
 Просмотров: 15831
Сколько в среднем будет стоить гектар земли
Сколько в среднем будет стоить гектар земли Просмотров: 10638
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
6
 Просмотров: 9648
Мир
"Или сила, или санкции" - или заставит международный суд России заплатить за Крым
"Или сила, или санкции" - или заставит международный суд России заплатить за Крым
 Просмотров: 792
Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране
Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране
 Просмотров: 540
Бывший полицейский подорвал квартиру: есть погибшие и раненые
Бывший полицейский подорвал квартиру: есть погибшие и раненые Просмотров: 1287
Единственная иранская медалистка Олимпийских игр отказалась выступать за страну
Единственная иранская медалистка Олимпийских игр отказалась выступать за страну Просмотров: 684
Самолет вынужденно приземлился в Шри-Ланке из-за смерти двух пассажиров
Самолет вынужденно приземлился в Шри-Ланке из-за смерти двух пассажиров Просмотров: 1593
Больше всего комментируют
7
В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы – Гончаренко
6
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
5
Украинцы хотели сильной руки Лукашенко, но не Путина - Бекешкина о выборах
3
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
3
В Иране продолжаются массовые протесты
Голосов: 1602
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua