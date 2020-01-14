США возобновляют стратегию сдерживания России

США возобновляют стратегию сдерживания Ирана, России и Китая. Фото - ТСН

Ликвидация Касема Сулеймани, одного из руководителей Корпуса стражей исламской революции, является частью более широкой стратегии сдерживания противников Соединенных Штатов.

Объектами этой стратегии также являются Россия и Китай, заявил Госсекретарь США Майк Помпео, пишет Радио Свобода.

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Он вспомнил поставки Украине боевого оружия, денонсации Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности и испытания американских ракет средней дальности как части этих стратегических усилий в отношении России.

"Ваш враг должен понимать, что мы не только имеем возможностями заставить его заплатить цену за его действия, но мы действительно готовы это сделать", - заявил Помпео.

НАТО рассматривает свои возможности в ответ на размещение Россией в Европе новых ракет.