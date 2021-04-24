США вернутся к вакцине Johnson&Johnson, несмотря на тромбозы

США вернутся к Johnson&Johnson. Фото: AP

В США следует возобновить использование вакцины Johnson&Johnson против Covid-19.

К такому выводу пришли Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сказала исполняющая обязанности комиссара FDA Джанет Вудкок.

"Мы пришли к выводу, что известные и потенциальные преимущества вакцины Janssen (подразделение Johnson & Johnson - УП) COVID-19 перевешивают известные и потенциальные риски для людей в возрасте 18 лет и старше. Мы уверены, что эта вакцина продолжает соответствовать нашим стандартам безопасности, эффективности и качества. Мы рекомендуем людям, у которых есть вопросы о том, какая вакцина им подходит, обсудить это со своим врачом".

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13 апреля стало известно, что в США рекомендовали приостановить прививки вакциной J&J после сообщений о единичных случаях развития тромбов у привитых пациентов. Было зафиксировано 6 случаев развития тромбов. Они произошли в промежутке с 6 до 13 дней после прививки. Тромбы возникли в венах, отводящих кровь из мозга в сочетании с низким уровнем тромбоцитов. Во всех случаях это были женщины в возрасте от 18 до 48 лет, одна пациентка умерла. На тот момент в США сделали уже более 6,8 млн прививок вакциной J&J. У большинства пациентов не было никаких или очень мягкие побочные реакции.