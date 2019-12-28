США установили дедлайн для подрядчиков, которые строят "Северный поток-2"

Власти США требуют от компаний-подрядчиков, которые занимаются строительством газопровода "Северный поток-2", завершить работы до 20 января. Фото - Экономическая правда

Власти Соединенных Штатов Америки требует от компаний-подрядчиков, которые занимаются строительством газопровода "Северный поток-2", свернуть работы до 20 января.

В противном случае им грозят санкции, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

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"Соединенные Штаты будут вводить санкции, если связанные стороны немедленно не продемонстрируют добросовестные усилия по ликвидации. Связанные стороны должны завершить работу в течение 30 дней. Любая компания, участвующая в "Северном потоке-2", должна внимательно изучить, что это значит для их деятельности", - сказано в сообщении.

В Госдепе США подчеркивают, что "Северный поток-2" - это инструмент, который Россия использует для поддержания своей длительной агрессии против Украины.

Российские компании и судна могут привлечь к достройке трубопровода "Северный поток-2". Об этом заявили после того, как компания Allseas объявила о приостановлении строительства с учетом принятия в США санкций в отношении строителей проекта. Но российские корабли не успеют завершить строительство в короткие сроки.