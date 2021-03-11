США усилят поддержку Украины

США подтвердили поддержку Украины. Фото: Укринформ

Соединенные Штаты готовы усилить поддержку Украины в различных сферах.

"Мы выступаем решительно против попыток России аннексировать Крым, мы решительно против агрессии РФ на Донбассе, на востоке Украины. И мы твердо поддерживаем Украину и намерены усилить эту поддержку - будь-то в сфере безопасности, экономики, или же в усилиях по укреплению собственной демократии", - заявил в Конгрессе госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Укринформ.

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Он подчеркнул, что Украина отвечает на вызовы агрессии извне, со стороны России, а также на собственные вызовы, включая проблемы коррупции.

"Мы настроены работать над всем этим", - отметил Блинкен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил в среду на слушаниях в Комитете по международным делам Палаты представителей США.