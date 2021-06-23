США снимут нефтяные санкции с Ирана

США решили снять санкции с нефтегазового сектора и высшего руководства Ирана.
Всего планируют отменить более тысячи ограничений. Об этом сообщает Reuters.
"Было достигнуто соглашение об отмене всех санкций по страхованию, нефти и судоходства, которые были наложены бывшим президентом США Дональдом Трампом", - сказал глава администрации президента Ирана Эбрагими Рухани Махмуд Ваези.
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По его словам, в соответствии с достигнутым соглашением США отменят около 1040 ограничений.
"Также согласовали отменить некоторые санкции в отношении отдельных лиц и из ближайшего окружения верховного лидера", - добавил он.
Единую атомную электростанцию в Иране временно отключили. Это первый случай, когда Иран сообщает об аварийном прекращении работы электростанции в городе Бушер. Остановка Бушерской АЭС произошла в субботу и продлится три-четыре дня.
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