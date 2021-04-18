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воскресенье, 18 апреля 2021 17:57

США рекомендуют авиакомпаниям осторожно летать над Украиной и РФ

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США рекомендуют авиакомпаниям осторожно летать над Украиной и РФ
Авиакомпании призвали быть осторожными во время полетов над частью Украины и России. Фото: Reuters

США предупредили авиакомпании об опасности полетов над Украиной и Россией из-за наращивания вооруженных сил РФ вдоль украинских границ.

Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США опубликовала соответствующее сообщение.

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В свою очередь, Госавиаслужба Украины предложила США обмениваться информацией и координацией действий по реагированию на угрозы от зоны конфликта на востоке страны.

"Чтобы обеспечить безопасность полетов самолетов в воздушном пространстве Украины есть определенные ограничения, которые действуют с 2014 года и связанные с агрессией России на востоке Украины и временной оккупацией Крыма.

Все остальное воздушное пространство Украины сейчас является безопасным и доступным", - напомнили в Госавиаслужбе.

России не хочет мира и делает все, чтоб заблокировать урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявила глава украинской делегацией в Трехстороння контактной группе Леонид Кравчук.

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