США расширили санкции против Ирана

Санкции означают замораживание активов на территории США. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки внесли в санкционные списки по Ирану двух человек и 16 организаций.

Еще одного человека добавили по обвинениям в терроризме. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Санкции предусматривают замораживание активов на территории страны и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с фигурантами, внесенными в список.

В санкционный список организаций попали Iran Combine Manufacturing Co., Quds Razavi Mines Co., Razavi Oil And Gas Development Co., Tadbir Drilling Development Company и другие.

"Управление вводит санкции в отношении двух организаций и их лидеров, а также дочерних компаний, которые контролируются Верховным лидером Ирана. Эти, якобы благотворительные, организации контролируют значительные участки иранской экономики, включая активы, отобранные у политических диссидентов и религиозных меньшинств в пользу Верховного лидера и других представителей иранского руководства", - говорится в сообщении.

