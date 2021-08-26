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четверг, 26 августа 2021 07:55

США продолжат эвакуацию из Афганистана в сентябре

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США продолжат эвакуацию из Афганистана в сентябре
США не оставит людей, которые хотят покинуть Афганистан. Фото: Reuters

США завершают свою миссию в Афганистане, но эвакуацию американцев придется продолжить после 31 августа - крайнего срока, установленного талибами.

"У нас нет крайнего срока для оказания помощи американским гражданам, которые еще остались, а также многим афганцам, которые поддерживали нас на протяжении многих лет и хотят уехать. Мы разрабатываем подробные планы того, как можем предоставлять консульскую поддержку и облегчать отъезд для тех, кто хочет уехать после 31 августа", - сказал госсекретарь США Тони Блинкен, сообщает CNN.

Политик заявил, что талибы взяли на себя публичные и частные обязательства по обеспечению безопасного проезда американцев и афганцев из группы риска, которые хотят покинуть Афганистан.

Чтобы ускорить процесс эвакуации из Афганистана, США собираются увеличить количество авиарейсов.

Об этом президент США Джо Байден заявил в Белом доме после виртуального саммита лидеров стран G7. Он надеется на завершение эвакуации американских граждан к концу лета.

Байден также поручил Пентагону и госдепартаменту разработать планы эвакуации на случай "непредвиденных обстоятельств".

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Дата
26
августа

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