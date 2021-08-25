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среда, 25 августа 2021 09:51

Байден назвал дату завершения эвакуации из Афганистана

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Байден назвал дату завершения эвакуации из Афганистана
Байден призвал не верить "Талибану" на слово, а следить за их действиями. Фото: Reuters

Дабы ускорить процесс эвакуации из Афганистана, США собираются увеличить количество авиарейсов.

Об этом президент США Джо Байден заявил в Белом доме после виртуального саммита лидеров стран G7, передает "Голос Америки". Он надеется на завершение эвакуации американских граждан к концу лета.

"За прошедшие сутки из Афганистана удалось эвакуировать более шести тысяч человек. Всего силы коалиции планируют вывезти из Кабула еще около 12 тысяч человек. Мы готовы завершить сделку 31 августа, и чем быстрее это произойдет - тем лучше", - сказал президент США.

Байден также поручил Пентагону и Госдепартаменту разработать планы эвакуации на случай "непредвиденных обстоятельств".

"Необходимо учитывать повышенные риски атак со стороны террористов. Талибы предприняли определенные шаги, чтобы облегчить эвакуацию. В то же время недалеко от аэропорта произошло несколько перестрелок, поэтому мы будем следить за действиями "Талибана", - добавил он.

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Более 18 тыс. человек эвакуировали из аэропорта Кабула с тех пор, как талибы захватили столицу Афганистана в воскресенье, 15 августа. В аэропорту Кабула эвакуации ждут еще более 6 тыс. человек. Среди них граждане США, афганцы, которых могут преследовать новые власти, претенденты на получение специальной иммиграционной визы и граждане третьих стран.

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Дата
25
августа

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