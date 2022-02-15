США призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь

США призвали своих граждан уехать из Беларуси. Фото: pixabay.com

Соединенные Штаты Америки призвали своих граждан немедленно уехать из Беларуси и избегать каких-либо поездок в эту страну на фоне эскалации ситуации вокруг Украины.

Соответствующее сообщение появилось на сайте Госдепа 14 февраля.

"Граждане США, которые находятся в Беларуси, должны немедленно уехать на коммерческие или частные средства", - говорится в сообщении.

Госдеп призвал не посещать Беларусь из-за "произвольного применения законов, риска задержания, необычного и смущающего наращивания российского военного могущества вдоль границы Беларуси с Украиной, Covid-19 и связанных с ним ограничений на въезд".

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"Также возможно потенциальное преследование, направленное непосредственно на иностранцев. Учитывая повышенную нестабильность ситуации, гражданам США не рекомендуется ездить в Беларусь", - добавили в сообщении.

В американском ведомстве подчеркнули, что возможности правительства США по предоставлению плановых или неотложных услуг американским гражданам в Беларуси "уже серьезно ограничены".

Там напомнили, что 12 февраля приняли решение о сокращении большинства сотрудников посольства США по прямому найму в Киеве из-за "угрозы военных действий со стороны России".

Оставшиеся работать сотрудники посольства США в Украине переехали во Львов. Такое решение было принято срочно. Переезд продолжался в воскресенье, 13 февраля. Когда возобновится работа посольства в Киеве, пока неизвестно. Во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов. Поверенная в делах США Кристина Квин также перебазируется во Львов.