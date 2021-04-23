США помогут Украине защититься от российской агрессии

США окажут Украине помощь для защиты от российской агрессии. Фото: unian.ua

Соединенные Штаты продолжат работу по оказанию Украине помощи в сфере безопасности, необходимой ей для защиты, включая летальное оружие.

США не исключают возможность принятия дальнейших антироссийских мероприятий в связи с ситуацией на Донбассе. Об этом на брифинге заявил Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента.

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Добавил, что эти вопросы обсудил госсекретарь Энтони Блинкен на встрече министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе - в рамках саммита министров иностранных дел стран НАТО.

"Мы обсудили продолжение тесного сотрудничества и партнерскую поддержку Украине, в том числе - в части потребностей Украины в сфере безопасности", - сказал Прайс.

Соединенные Штаты Америки подтверждают поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. И будут следить за ситуацией у границ Украины после заявлений российской стороны о завершении военных маневров.