США помогут, если РФ и Украина сами договорятся - Помпео

Помпео заверил, что Соединенные Штаты будут способствовать поиску путей решения конфликта Фото: belta.by

Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Беларусь заявил о готовности США помочь в поиске решения конфликта в Украине.

По его словам, Украина и РФ сами должны прийти к согласию, пишет БЕЛТА.

Помпео рассказал, что ситуация в Украине обсуждалась во время его встреч с президентом и главой МИД Беларуси. Белорусская сторона рассчитывает, что США сиграют свою роль в урегулировании кризиса. Помпео заверил, что Соединенные Штаты будут способствовать поиску путей решения конфликта.

"Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами решить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем", - сказал он.

Белорусский глава МИД Владимир Макей сказал о готовности предоставить Беларусь как площадку для любых встреч и переговоров. Он подчеркнул, что белорусская сторона поддерживает любые форматы, в том числе с участием США, если они только помогут решению кризиса.

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"Но для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в этот конфликт сторон", - считает глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Государственный секретарь США Майк Помпео посетил украинских военных, находящихся на лечении в травматологическом отделении Киевского военного госпиталя. "Во время визита в Украину госсекретарь США Майк Помпео посетил раненых украинских воинов, которые находятся на лечении в травматологическом отделении Национального военно-медицинского клинического центра "Киевский военный клинический госпиталь", - пишет Генеральный штаб ВСУ в Facebook.