Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале

Фото: Генштаб ВСУ

Государственный секретарь США Майк Помпео посетил украинских военных, находящихся на лечении в травматологическом отделении Киевского военного госпиталя.

"Во время визита в Украину госсекретарь США Майк Помпео посетил раненых украинских воинов, которые находятся на лечении в травматологическом отделении Национального военно-медицинского клинического центра "Киевский военный клинический госпиталь", - пишет Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Помпео также посетил госпитальный Храм Покровы Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины, в котором находят духовную поддержку защитники Украины.

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"Госсекретарь США Майк Помпео пожелал нашим воинам скорейшего выздоровления и поинтересовался историей и современным потенциалом известного военно-медицинского учреждения Украины", - информируют в Генштабе.

Государственный секретарь США Майк Помпео возложил цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" у Михайловского Златоверхого монастыря. Перед этим американский дипломат провел встречу с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.