США поделятся с миром 60 млн доз вакцины против коронавируса

США экспортируют 60 млн доз вакцины от коронавируса в другие страны. Фото: Reuters

США решили поделиться с миром закупленными вакцинами против коронавируса.

Штаты готовы экспортировать в ближайшие месяцы 60 млн доз препаратов производства AstraZeneca, пишет Associated Press.

"США рассматривают варианты передачи доз вакцины AstraZeneca другим странам по мере их появления", - прокомментировал координатор Белого дома по вопросам соблюдения пандемии COVID-19 Джефф Зиентс.

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Он сообщил, что вакцину от AstraZeneca запретили использовать на территории США.

Всего на складах в США приблизительно 10 млн доз вакцины AstraZeneca - в ближайшие несколько недель завершится их проверка. Кроме того, еще 50 млн доз находятся на разных стадиях производства и могут быть готовы к отправке в мае и июне.

По словам Зиентса, власть Штатов еще не решила, в какие страны экспортируют вакцины. В администрацию президента Джо Байдена за помощью уже обратились Канада и Мексика.

Пандемия Covid-19 продолжает усиливаться. Растет как количество новых случаев инфицирования, так и смертей.