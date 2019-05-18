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суббота, 18 мая 2019 15:06

США планируют увеличить военную поддержку Украины

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США планируют увеличить военную поддержку Украины
В США рассматривают проект увеличения военной помощи Украине. Фото: AFP

В 2020 году США могут увеличить военную помощь Украине.

Это запланировано в бюджетных проектах США на следующий год, которые сейчас рассматривает Конгресс. Об этом рассказал посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

Так, в 2020 году должна увеличиться помощь и от Пентагона, и от Госдепартамента.

"Сейчас рассматривается вопрос, и уже прошла стадия утверждения в профильном комитете в Конгрессе, об увеличении помощи Украине в следующем году как от Пентагона, так и от Государственного департамента", - подчеркнул дипломат.

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Как отмечается, речь идет о военно-технической помощи, включая летальное оружие оборонительного характера, поддержку Министерства Украины по делам ветеранов, а также ряд программ реформирования.

"Общее планирование объема этих средств ожидается больше, чем в текущем году - более $ 700 млн. Это огромная поддержка. Если взять другие страны европейского региона, то мы имеем наибольшую поддержку Соединенных Штатов", - рассказал дипломат.

Чалый отметил, что повестка дня двустороннего партнерства Украины и США очень интенсивная как в сфере военно-технической помощи, так и в плане поддержки территориальной целостности и суверенитета нашей страны через усиления санкционной политики.

В случае задержки предусмотренной законом с 1 июля реформы рынка электроэнергии, Украина не получит помощь от международных финансовых организаций. Это осложнит выполнение обязательств по внешнему долгу и снизит финансовую устойчивость нашей страны.

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18
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