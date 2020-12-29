США планирует модернизировать нацбезопасность и оборону из-за угрозы от России - Байден

Байден видит угрозу со стороны России и Китая. Фото: Reuters

Новоизбранный президент США Джо Байден планирует модернизировать приоритеты национальной безопасности и обороны Соединенных Штатов через непредсказуемые действия со стороны России и Китая.

Об этом политик заявил на телеканале NBC.

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Он вспомнил последнюю кибератаку и пришел к выводу, что модернизации не избежать.

"Мы говорили о различных стратегических вызовах со стороны России и Китая, с которыми мы столкнемся, а также о реформах, которые должны проводить, чтобы мы оказались в наиболее сильной из возможных позиций для противостояния этим вызовам", - прокомментировал Байден.

Национальное управление по ядерной безопасности Америки, а также Минэнерго США заявили, что в рамках масштабной кибератаки хакеры получили доступ к их сетям.