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пятница, 01 октября 2021 02:45

США передадут Украине катера на сумму около $85 млн

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США передадут Украине катера на сумму около $85 млн
Украина получит патрульные катера Mark VI. Фото: warfiles.ru

США передадут Украине шесть патрульных катеров.

Работы по сборке катеров Mark VI закончатся в 2025 году, сообщили в Пентагоне.

В контракте речь идет о проектировании, строительстве и оснащении шести патрульных катеров Mark VI и, возможно, двух дополнительных.

Сумма контракта - 84,25 миллиона долларов.

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11 июня 2021 США объявили о пакете помощи Украине в $150 млн. Эти средства можно потратить на повышение летальности имеющегося оружия, развитие систем управления, военные учения и артиллерийские радары, беспилотники, защищенные средства связи электронной войны и военно- медицинской эвакуации.

В прошлом году Госдепартамент США одобрил продажу 16 современных патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования Украины на общую сумму 600 млн долларов.

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