США перебросят в Германию дополнительные войска

США перекинут в Германию 500 военных. Фото: defense.gov

США перекинут в Германию дополнительных 500 военных.

Речь идет о разведчиках, артиллеристах, специалистах по кибероперациях и по радиоэлектронной борьбе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Отмечается, что НАТО этим летом проведет масштабные учения с участием около 30 тысяч военных.

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По словам генерала Военно-воздушных сил Тода Уолтерса, эти учения продемонстрируют способность НАТО быстро и масштабно перебрасывать крупные силы на большие территории. Военные будут направлены в город Висбаден.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США приняли решение разместить еще 500 военнослужащих в Германии, потому что хотят поддержать НАТО, но заверил: с действиями России этот шаг никак не связан.

Президент США Джо Байден выведет американские войска из Афганистана к 20-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Об этом решении союзникам по НАТО могут сообщить в Брюсселе 14 апреля. Предполагают, что Байден может сам сообщить об этом решении.