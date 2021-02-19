США озвучат новые санкции против "Северного потока-2"

США готовят новые санкции против Северного потока-2. Фото: REUTERS

Представители власти США готовят доклад о новых санкциях против проекта российского газопровода "Северный поток-2".

Документ планируют опубликовать уже в пятницу, 19 февраля. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Согласно информации, которую предоставил источник издания, новые ограничения могут коснуться небольшого количества организаций, связанных с Россией.

В то же время, против немецких компаний санкции вводиться не будут.

Президент США Джо Байден рассматривает введение новых санкций против Кремля, их цель - остановить строительство газопровода Северный поток-2. Он считает, что строительство газопровода невыгодно для Европы.