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четверг, 06 января 2022 06:42

США отреагировали на события в Казахстане

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США отреагировали на события в Казахстане
Казахстан является ценным партнером США, сказал Прайс. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки призвали все заинтересованные стороны в Казахстане отказаться от насилия и найти мирные пути решения проблем.

Об этом заявил представитель госдепартамента США Нед Прайс, сообщает "Інтерфакс-Україна"

"Мы осуждаем акты насилия и уничтожение имущества и призываем к сдержанности как власти, так и протестующих. Настоятельно призываем все стороны найти мирное решение выхода из чрезвычайной ситуации", - сказал американский дипломат.

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По словам Прайса, Казахстан является ценным партнером США.

"Мы просим всех казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу СМИ", - добавил.

В Казахстане продолжаются акции протеста из-за роста цен на сжиженный автогаз. Протестующие захватили резиденцию президента в городе Алматы. На фоне массовых протестов правительство страны ушло в отставку.

Страны-члены ОДКБ, куда входит РФ, согласились ввести миротворцев по запросу президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева.

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