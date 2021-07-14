США отреагировали на масштабные протесты на Кубе

Прайс поддержал кубинский народ и осудил действия правительства. Фото: Reuters

Во время крупнейших за последние десятилетия демонстраций на Кубе задержали по меньшей мере 140 протестующих. Стихийные и мирные митинги состоялись по меньшей мере в 48 различных городах, включая Гавану.

США призвали кубинские власти вернуть людям доступ к интернету и освободить задержанных демонстрантов, пишет Le Figaro. 13 июля ситуацию в островном государстве прокомментировал представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы призываем лидеров Кубы проявить сдержанность и уважать голос народа, открыв доступ к средствам связи. Призываем к спокойствию и осуждаем любое насилие против тех, кто мирно демонстрирует свое мнение. Мы также просим кубинское правительство освободить задержанных за мирные демонстрации", - сказал он.

Прайс поддержал кубинский народ и одобрил проявленное им мужество.

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На Кубе тысячи людей вышли на улицы из-за экономического кризиса и медленных темпов вакцинации. Протестующие выступают против некомпетентности власти и однопартийной системы советского образца. В столице Кубы Гаване власти вывели на улицы машины спецназовцев, на острове отключили интернет. В то же время президент страны Мигель Диас-Канель обратился к нации с просьбой противодействовать протестам на улицах. Он назвал их провокациями, в которых обвинил США.