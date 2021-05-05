США отправят 10% своих вакцин от коронавируса другим странам мира

Джо Байден поделится вакцинами от коронавируса с миром. Фото: Reuters

США направит около 10% вакцин от коронавируса собственного производства другим странам.

Об этом сообщил президент Штатов Джо Байден, передает Укринформ.

"Мы взяли на себя обязательства с этого месяца по июнь отправить 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca в другие страны. Это означает, что от всего количества вакцин, которые мы изготовили для Соединенных Штатов за это время, около 10% пойдет остальному миру", - прокомментировал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Известно, где и когда Байден планирует встретиться с Путиным

По словам президента США, такой шаг является важным гуманитарным обязательством Соединенных Штатов перед миром.

Также страна отдельно участвует в международной инициативе COVAX - обеспечение вакцин от коронавируса стран с низким и средним доходом.

Президент США Джо Байден объявил о планах вакцинировать от Covid-19 хотя бы первой дозой 70% взрослого населения и обеспечить полную вакцинацию до 160 млн американцев до 4 июля, когда в Соединенных Штатах будут праздновать День независимости.