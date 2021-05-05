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среда, 05 мая 2021 11:18

США отправят 10% своих вакцин от коронавируса другим странам мира

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США отправят 10% своих вакцин от коронавируса другим странам мира
Джо Байден поделится вакцинами от коронавируса с миром. Фото: Reuters

США направит около 10% вакцин от коронавируса собственного производства другим странам.

Об этом сообщил президент Штатов Джо Байден, передает Укринформ.

"Мы взяли на себя обязательства с этого месяца по июнь отправить 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca в другие страны. Это означает, что от всего количества вакцин, которые мы изготовили для Соединенных Штатов за это время, около 10% пойдет остальному миру", - прокомментировал он.

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По словам президента США, такой шаг является важным гуманитарным обязательством Соединенных Штатов перед миром.

Также страна отдельно участвует в международной инициативе COVAX - обеспечение вакцин от коронавируса стран с низким и средним доходом.

Президент США Джо Байден объявил о планах вакцинировать от Covid-19 хотя бы первой дозой 70% взрослого населения и обеспечить полную вакцинацию до 160 млн американцев до 4 июля, когда в Соединенных Штатах будут праздновать День независимости.

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Дата
05
мая

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