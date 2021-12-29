США отправили в Европу 20 танкеров с газом - СМИ

В Европу уходят американские танкеры с газом. Фото: Reuters

За выходные США увеличили количество танкеров, перевозящих газ в Европу.

Перед 25 декабря танкеров было всего 15, после Рождества их стало 20. Еще 14 ждут окончательных распоряжений, сообщает Bloomberg.

На такой шаг в Вашингтоне пошли из-за энергетического кризиса в Европе. Именно поставки США должны помочь решить проблему с голубым топливом на континенте.

СМИ пишут, что цены на газ в Европе снизились именно из-за ожиданий американских поставок. Но даже после этого падения стоимость тысячи кубометров газа – значительно выше, чем в прошлом году.

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Цены на газ в Европе за последние два дня упали на 40% от исторического максимума 21 декабря. Снижение цены произошло благодаря погоде - усилившийся ветер повысил выработку ветряной генерации почти вдвое.