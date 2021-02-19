США официально вернулись к Парижскому климатическому соглашению

Теперь все будут внимательно наблюдать за тем, что планируют США сделать для сокращения выбросов парниковых газов. Фото: pixabay

Официально к Парижскому климатическому соглашению вернулись Соединенные Штаты Америки.

19 февраля такое решение поддержали мировые лидеры, сообщает "Радіо Свобода".

Теперь все будут внимательно наблюдать за тем, что планируют США сделать для сокращения выбросов парниковых газов.

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По словам генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, возвращение страны к этому соглашению важно.

Покинуть Парижское соглашение решил в июне 2017 президент США Дональд Трамп "из-за несправедливого экономического бремя, возложенного на американских рабочих, предприятия и налогоплательщиков по обязательствам США, заключенным в рамках Соглашения".

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал все страны мира объявить "чрезвычайное положение климата". По его мнению, глобальный чрезвычайное положение должно продолжаться, пока не будет достигнута нейтральность углерода, а выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся до нуля.