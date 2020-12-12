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воскресенье, 13 декабря 2020 00:28

Генсек ООН призвал ввести в мире чрезвычайное положение

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Генсек ООН призвал ввести в мире чрезвычайное положение
Средняя мировая температура может вырасти более чем на 3 ° C и это несмотря на то, что "благодаря" пандемии удалось добиться сокращения выбросов парниковых газов. Фото: flickr.com

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал все страны мира объявить "чрезвычайное положение климата".

Об этом он заявил во время онлайн-саммита по случаю пятой годовщины Парижской климатического соглашения. По мнению генсека ООН, глобальный чрезвычайное положение должно продолжаться, пока не будет достигнута нейтральность углерода, а выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся до нуля, пишет Радио Свобода.

В саммите приняли участие лидеры более чем 70 стран, которые обсудили амбициозные планы борьбы с глобальным потеплением.

Отмечается, что канцлер Германии Ангела Меркель пообещала выделить более 600 млн долларов в поддержку глобальных усилий в борьбе с изменением климата, заявив, что "все государства должны иметь возможность финансировать необходимые инвестиции в защиту климата", а глава Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна сократит выбросы на 65% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года.

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Также в ООН заявили, что на планете потеплеет более чем на 3°C. Средняя мировая температура может вырасти более чем на 3 ° C и это несмотря на то, что "благодаря" пандемии удалось добиться сокращения выбросов парниковых газов.

Климатическая ситуация в мире достигло критической отметки, в частности из-за деятельности человека. От изменений климата страдают не только флора и фауна, но и сами жители Земли. Поэтому экологи и ученые из разных стран мира призывают лидеров немедленно принять активные меры. Также ученые предлагают и свои альтернативные решения для улучшения ситуации. Так, специалисты по климатической инженерии Университета Вашингтона предлагают распылять соленую воду в воздух, чтобы морские облака отражали больше солнечных лучей для того, чтобы приостановить глобальное потепление.

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