США объявили о выходе из Договора об открытом небе

Договор об открытом небе - это многостороннее соглашение, которая позволяет осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Фото: pixabay

22 ноября США официально вышли из Договора об открытом небе.

Причиной стало невыполнение Россией своих обязательств в рамках этого договора, сообщил государственный секретарь США Майк Помпео на странице в Twitter.

"Благодаря этому Америка становится еще более безопасной, ведь Россия по-прежнему не выполняет свои обязательства", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США сократят свою армию в Афганистане и Ираке

Договор об открытом небе - это многостороннее соглашение, которое позволяет осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.

Договор заключили 24 марта 1992 года в столице Финляндии представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Среди подписантов были США и Российская Федерация.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует подписать соглашение о совместном авиационном пространстве с Евросоюзом в 2021 году. Об этом он рассказал в интервью НВ. Глава МИД подчеркнул достижения на последнем саммите ЕС важных стратегических договоренностей для развития европейской интеграции.