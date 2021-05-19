США не будут вводить санкции против "Северного потока - 2"

Германия подтвердила планы США отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток – 2", и ее директора Маттиаса Варнинга.
19 мая об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, пишет Reuters.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден о "Северном потоке-2": "Это сложный вопрос"
"Существует президентский отказ по компании Nord Stream 2 и ее генерального директора, который является гражданином Германии", – прокомментировал он.
По словам Мааса, действия Вашингтона являются положительным знаком. По его мнению, снятие санкций с "Северного потока – 2" является шагом американской администрации навстречу Германии.
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступит за остановку строительства газопровода "Северный поток – 2" на переговорах с главой МИД Германии Хайко Маасом.
Комментарии