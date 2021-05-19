США не будут вводить санкции против "Северного потока - 2". Фото: Reuters

Германия подтвердила планы США отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток – 2", и ее директора Маттиаса Варнинга.

19 мая об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, пишет Reuters.

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"Существует президентский отказ по компании Nord Stream 2 и ее генерального директора, который является гражданином Германии", – прокомментировал он.

По словам Мааса, действия Вашингтона являются положительным знаком. По его мнению, снятие санкций с "Северного потока – 2" является шагом американской администрации навстречу Германии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступит за остановку строительства газопровода "Северный поток – 2" на переговорах с главой МИД Германии Хайко Маасом.