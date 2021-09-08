США не будут спешить с признанием афганского движения "Талибан"

У Байдена пока не будут спешить с признанием движения "Талибан". Фото: Reuters

Признание США правительства радикального движения "Талибан" в Афганистане зависит от нескольких условий, таких как безопасная эвакуация иностранных граждан, доставка гуманитарной помощи в страну и соблюдения прав человека по отношению к женщинам.

Президент США Джо Байден сказал, что к признанию Штатами правительства "Талибана" предстоит пройти "долгий путь". Администрация главы государства не будет спешить с признанием новой власти Афганистана, в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Да, президент сказал, что в признании нет торопливости. Все действительно зависит от того, какие шаги предпримет "Талибан". Весь мир, включая Штаты, будут наблюдать, позволят ли они американским гражданам и гражданам других стран покинуть страну, позволят они людям, которые хотят покинуть страну, сделать это, позволят они доставить гуманитарную помощь, как они будут обращаться к женщинам и девочкам по всей стране", - сказала Псаки.

У нее нет данных о конкретных сроках признания власти "Талибана" в Афганистане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британские военные переоделись в паранджу, чтобы спастись от "Талибана"

В Афганистане студенты начали возвращаться к занятиям в учебные заведения после захвата власти боевиками "Талибана". Однако террористы уже ввели новые правила для обучения. Отныне класс делят на две части с помощью штор и перегородок. Одна половина предназначена для мужчин, другая - для девушек. Для женщин проводят отдельные занятия, отделяют в классе, или пускают только в отдельные части кампусов.