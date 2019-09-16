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понедельник, 16 сентября 2019 12:46

США не будут ослаблять санкции против России

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США не будут ослаблять санкции против России
Санкции с России не снимут, пока Крым не вернут Украине. ФОТО: ДЕЛОВАЯ СТОЛИЦА

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что санкции против России, которые были введены из-за оккупации Крыма останутся до возвращения полуострова Украине.

"Прежде всего, мы ввели санкции за российскую аннексию Крыма, а также из-за того, что россияне не выполняют Минских соглашений. Если Россия будет выполнять Минские соглашения так, как она взяла на себя обязательства это делать, тогда мы будем рассматривать ослабление этих санкций. Но санкции по Крыму будут оставаться столь долго, сколько Россия будет продолжать оккупацию Крыма. Другие санкции так же", - сказал он в интервью "1+1".

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Госдеп уверен, что сейчас нет оснований ослаблять любые из санкций против России.

"Мы много работаем, самостоятельно и совместно с ЕС, чтобы быть уверенными, что санкции будут оставаться до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств", - добавил Волкер.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер убежден, что Россия вернет аннексированный Крым.

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