США наращивают эвакуацию из Афганистана

Президент США Джо Байден заявил об ускорении эвакуации американцев и десятков тысяч других людей из Кабула.

Об этом Байден рассказал 22 августа, пишет Европейская правда.

Сейчас идет обсуждение возможного продолжения эвакуации воздухом после крайнего срока 31 августа.

Автор: Фото: Reuters Американские военные заявили, что способны вывозить из Кабула от 5000 до 9000 человек в день

"Мы надеемся, что нам не придется продлевать срок, но обсуждение ведутся", - сказал Байден.

Восемь американских военных самолетов - семь самолетов C-17 и один C-130 - эвакуировали около 1700 пассажиров из международного аэропорта имени Хамида Карзая за 12 часов. Взлетели 39 самолетов коалиции с примерно 3400 пассажирами.

С 14 августа США эвакуировали и способствовали эвакуации около 30 300 человек военными рейсами и рейсами коалиции. Десятки тысяч людей продолжают ожидать эвакуации из Кабула.

В субботу 3900 американцев вывезли из Кабула 23 военными рейсами США. "Мы не видим причин, по которым этот темп не будет сохранен", - сказал президент США Джо Байден.

Американские военные заявили, что способны вывозить из Кабула от 5000 до 9000 человек в день.

Силам США удалось улучшить доступ к аэропорту для американцев и других лиц, желающих попасть на рейсы. Периметр безопасной зоны вокруг аэропорта был расширен. Талибы сотрудничали в этом процессе, и теперь больше людей могут добраться туда безопаснее. Об этом рассказал Байден.

18 коммерческих самолетов будут использоваться для перевозки эвакуированных в третьи страны из безопасных мест за пределами Афганистана. Об этом заявил Пентагон.

Испания согласилась предоставить США свои военные базы для приема афганцев, а авиабаза ВВС США Рамштайн в Германии станет первичным центром временного приема беженцев из Афганистана.

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США обратились к Украине с просьбой помочь в эвакуации из Афганистана лиц, которым угрожает опасность.

Президент США Джо Байден и председатель правительства Испании Педро Санчес договорились, что две военные базы на юге Испании могут быть использованы для приема афганцев, работавших на правительство США, сообщили сегодня в правительстве Испании. Об этом сообщает агентство Reuters.