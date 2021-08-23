США наращивают эвакуацию из Афганистана

Президент США Джо Байден заявил об ускорении эвакуации американцев и десятков тысяч других людей из Кабула.
Об этом Байден рассказал 22 августа, пишет Европейская правда.
Сейчас идет обсуждение возможного продолжения эвакуации воздухом после крайнего срока 31 августа.
"Мы надеемся, что нам не придется продлевать срок, но обсуждение ведутся", - сказал Байден.
Восемь американских военных самолетов - семь самолетов C-17 и один C-130 - эвакуировали около 1700 пассажиров из международного аэропорта имени Хамида Карзая за 12 часов. Взлетели 39 самолетов коалиции с примерно 3400 пассажирами.
С 14 августа США эвакуировали и способствовали эвакуации около 30 300 человек военными рейсами и рейсами коалиции. Десятки тысяч людей продолжают ожидать эвакуации из Кабула.
В субботу 3900 американцев вывезли из Кабула 23 военными рейсами США. "Мы не видим причин, по которым этот темп не будет сохранен", - сказал президент США Джо Байден.
Американские военные заявили, что способны вывозить из Кабула от 5000 до 9000 человек в день.
Силам США удалось улучшить доступ к аэропорту для американцев и других лиц, желающих попасть на рейсы. Периметр безопасной зоны вокруг аэропорта был расширен. Талибы сотрудничали в этом процессе, и теперь больше людей могут добраться туда безопаснее. Об этом рассказал Байден.
18 коммерческих самолетов будут использоваться для перевозки эвакуированных в третьи страны из безопасных мест за пределами Афганистана. Об этом заявил Пентагон.
Испания согласилась предоставить США свои военные базы для приема афганцев, а авиабаза ВВС США Рамштайн в Германии станет первичным центром временного приема беженцев из Афганистана.
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США обратились к Украине с просьбой помочь в эвакуации из Афганистана лиц, которым угрожает опасность.
Президент США Джо Байден и председатель правительства Испании Педро Санчес договорились, что две военные базы на юге Испании могут быть использованы для приема афганцев, работавших на правительство США, сообщили сегодня в правительстве Испании. Об этом сообщает агентство Reuters.
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