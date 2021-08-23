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понедельник, 23 августа 2021 05:28

Испания предоставит США военные базы для приема афганских беженцев

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Испания предоставит США военные базы для приема афганских беженцев
Две военные базы на юге Испании могут быть использованы для приема афганцев. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден и председатель правительства Испании Педро Санчес договорились, что две военные базы на юге Испании могут быть использованы для приема афганцев, работавших на правительство США, сообщили сегодня в правительстве Испании. Об этом сообщает агентство Reuters.

Во время 25-минутного телефонного разговора в субботу вечером Байден и Санчес договорились, что военные базы Морон-де-ла-Фронтера возле Севильи и Рота возле Кадиса можно использовать для беженцев из Афганистана, пока не будет организовано их перемещение в другие страны.

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"Педро Санчес и Джо Байден договорились об использовании баз Морон и Рота для размещения афганцев, работавших с США, перед их транзитом в другие страны", - говорится в заявлении правительства Испании.

Украина тоже предложила США помощь в эвакуации афганцев.

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