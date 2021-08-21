Эвакуация в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле. Фото: АР

Украина предложила США помощь в эвакуации афганцев из Кабула.

Помощь предлагают и ряд других стран, в частности Польша. Об этом сообщил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы выражаем особую благодарность нашим партнерам по всему миру, которые сыграли важную роль в этой операции на всех ее этапах. Бахрейн, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Соединенное Королевство и Узбекистан перевозили американцев и других граждан через свою территорию или сделают это в ближайшее время", - заявил спикер Госдепа.

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Он добавил, что Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Катар, Руанда, Украина и Уганда также "сделали щедрые предложения по перемещению афганцев из группы риска".

21 августа из столицы Афганистана Кабул вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД. На его борту - эвакуированные лица.