США нанесли удар по террористу-смертнику в Кабуле

Это был удар безпилотного літального апарату по автомобилю. Фото: Reuters

Официальный представитель США сообщил, что в автомобиле, по которому в воскресенье был нанесен удар силами США в Кабуле, находился террорист-смертник.

"Автомобиль, который стал целью силы США во время удара в Кабуле в воскресенье, находился рядом со зданием и в нем находился один террорист-смертник", - сообщил CNN официальный представитель США.

Остается неясным, предназначалась ли машина для взрыва заминированного автомобиля, или террорист-смертник использовал ее как транспорт.

"Он был загружен и готов к действиям", - сказал чиновник.

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Представитель Пентагона сообщил CNN, что, согласно предварительным сообщениям, это был удар беспилотного летательного аппарата по автомобилю, в котором, по их мнению, было несколько террористов-смертников.

В воскресенье, 29 августа, вблизи аэропорта в Кабуле прогремел новый взрыв. Информационное агентство Asvaka сообщило, что погибли по меньшей мере два человека, еще трое получили травмы. Среди них женщины и дети.