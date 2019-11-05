США начали процесс выхода из Парижского климатического соглашения

США официально начали процесс выхода из Парижского климатического соглашения. Фото: Укринформ

4 ноября США официально начали процесс выхода из Парижского климатического соглашения.

Выход США из соглашения состоится через год после уведомления, сообщают на сайте Государственного департамента США.

В Госдепе напомнили, что президент США Дональд Трамп в июне 2017 года решил выйти из Парижской соглашения "за несправедливое экономическое бремя, возложенное на американских рабочих, предприятия и налогоплательщиков по обязательствам США, заключенным в рамках Соглашения.

"Соединенные Штаты сократили все виды выбросов, даже когда мы развиваем экономику и обеспечиваем доступ наших граждан к доступной энергии. Наши результаты говорят сами за себя: выбросы в США по критериям загрязнителей воздуха, которые влияют на здоровье человека и окружающую среду, уменьшились на 74% между 1970 и 2018 годами. Чистые выбросы парниковых газов в США снизились на 13% в 2005-2017 годах, даже когда наша экономика выросла более чем на 19 процентов", – говорится в сообщении.

Как сообщает Госдеп, на международных дискуссиях по климату США будут продолжать предлагать реалистичную и прагматичную модель, подкрепленную реальными результатами - показывая, что инновации и открытые рынки приводят к большему процветанию, меньшего количества выбросов и более безопасных источников энергии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп заявил, что не знает экс-посла США в Украине

1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения, которое было подписано в 2015 году. В знак протеста Илон Маск уволился с должности советника президента. Это решение также резко осудил Леонардо Ди Каприо, посол доброй воли ООН по проблемам климата. Американцы устроили массовые протесты.