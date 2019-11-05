США начали процесс выхода из Парижского климатического соглашения

 
Ексклюзивы
1/5
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
Просмотров: 135
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 1710
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
13 Просмотров: 3528
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1197
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 657
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 3267
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 711
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6588
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1485
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 810
Фото
Все фото
6
6
4
7
15
Без страховки лечение зуба 2300 долларов - украинка рассказала о жизни в штатах
Без страховки лечение зуба 2300 долларов - украинка рассказала о жизни в штатах
Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах
Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах
В России взорвался танкер: есть жертвы
В России взорвался танкер: есть жертвы
Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии
Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии
Карнавал страха: как праздновали Хэллоуин в Мексике
Карнавал страха: как праздновали Хэллоуин в Мексике
Видео
Все видео
По черноморскому городу пронесся смерч
По черноморскому городу пронесся смерч
65 человек сгорели заживо в поезде в Пакистане
65 человек сгорели заживо в поезде в Пакистане
Чиновники оккупированного Крыма попали в смертельное ДТП
Чиновники оккупированного Крыма попали в смертельное ДТП
Показали видео штурма дома, в котором скрывался главарь ИГИЛ
Показали видео штурма дома, в котором скрывался главарь ИГИЛ
Наткнулись на подземелье с символами уничтоженной цивилизации
Наткнулись на подземелье с символами уничтоженной цивилизации
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 657
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 621
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3321
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1953
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 981
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 324
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
вторник, 05 ноября 2019 07:52

США начали процесс выхода из Парижского климатического соглашения

  Комментировать
США начали процесс выхода из Парижского климатического соглашения
США официально начали процесс выхода из Парижского климатического соглашения. Фото: Укринформ

4 ноября США официально начали процесс выхода из Парижского климатического соглашения.

Выход США из соглашения состоится через год после уведомления, сообщают на сайте Государственного департамента США.

В Госдепе напомнили, что президент США Дональд Трамп в июне 2017 года решил выйти из Парижской соглашения "за несправедливое экономическое бремя, возложенное на американских рабочих, предприятия и налогоплательщиков по обязательствам США, заключенным в рамках Соглашения.

"Соединенные Штаты сократили все виды выбросов, даже когда мы развиваем экономику и обеспечиваем доступ наших граждан к доступной энергии. Наши результаты говорят сами за себя: выбросы в США по критериям загрязнителей воздуха, которые влияют на здоровье человека и окружающую среду, уменьшились на 74% между 1970 и 2018 годами. Чистые выбросы парниковых газов в США снизились на 13% в 2005-2017 годах, даже когда наша экономика выросла более чем на 19 процентов", – говорится в сообщении.

Как сообщает Госдеп, на международных дискуссиях по климату США будут продолжать предлагать реалистичную и прагматичную модель, подкрепленную реальными результатами - показывая, что инновации и открытые рынки приводят к большему процветанию, меньшего количества выбросов и более безопасных источников энергии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп заявил, что не знает экс-посла США в Украине

1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения, которое было подписано в 2015 году. В знак протеста Илон Маск уволился с должности советника президента. Это решение также резко осудил Леонардо Ди Каприо, посол доброй воли ООН по проблемам климата. Американцы устроили массовые протесты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США начали процесс выхода из Парижского климатического соглашения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе 1 Просмотров: 19998
&quot;Лица нет вообще&quot; - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот
"Лица нет вообще" - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот 1 Просмотров: 16551
31-летняя женщина повесилась на детской площадке
31-летняя женщина повесилась на детской площадке Просмотров: 13311
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
4
 Просмотров: 12015
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
38
 Просмотров: 9657
Мир
Трамп заявил, что не знает экс-посла США в Украине
Трамп заявил, что не знает экс-посла США в Украине Просмотров: 108
Канада назначила нового посла в Украине
Канада назначила нового посла в Украине Просмотров: 297
Секс-скандал привел к увольнению гендиректора McDonald's
Секс-скандал привел к увольнению гендиректора McDonald's Просмотров: 495
Пираты взяли в плен 9 моряков
Пираты взяли в плен 9 моряков Просмотров: 288
Старшего советника Бориса Джонсона проверят на связи с Россией
Старшего советника Бориса Джонсона проверят на связи с Россией Просмотров: 108
Больше всего комментируют
14
"Просто ненавидел": рассказали об отношении Трампа к Украине
13
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
4
Богдан подрался с Бакановым
4
Ирина Луценко хочет досрочно сдать мандат - СМИ
2
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Голосов: 677
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua