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среда, 04 сентября 2019 05:26

США могут остановить "Северный поток-2"

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США могут остановить &quot;Северный поток-2&quot;
"Северный поток-2" закончен более чем на 70%. Фото: УП

Соединенные Штаты могут остановить строительство газопровода "Северный поток-2", предназначенного для транспортировки российского природного газа в Германию.

"Лучшее, что мы можем сделать, - это лишить "президента России Владимира Путина денег за его "агрессивный милитаризм", считает америанський сенатор Тед Круз, сообщает "Радио Свобода".

"Довольно убедительным" признаком этого является июльское голосования с результатом 20 против двух в комитете по иностранным делам Сената. Оно предусматривает введение санкций против судов, которые помогают России строить газопровод в Балтийском море. В Конгрессе есть поддержка для принятия этого законопроекта, указал сенатор.

На планете есть только пять компаний, способных прокладывать трубопроводы на морских глубинах, и это делает законопроект эффективным, считает Тед Круз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Северный поток-2" почти готов: что дальше?

"Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен более чем на 70%, и Москва утверждает, что завершит проект до конца 2019 года.

Американский законопроект должен получить поддержку обеих палат Конгресса, чтобы стать законом. Конгресс возвращается с летних каникул на следующей неделе.

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