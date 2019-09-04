США могут остановить "Северный поток-2"

"Северный поток-2" закончен более чем на 70%. Фото: УП

Соединенные Штаты могут остановить строительство газопровода "Северный поток-2", предназначенного для транспортировки российского природного газа в Германию.

"Лучшее, что мы можем сделать, - это лишить "президента России Владимира Путина денег за его "агрессивный милитаризм", считает америанський сенатор Тед Круз, сообщает "Радио Свобода".

"Довольно убедительным" признаком этого является июльское голосования с результатом 20 против двух в комитете по иностранным делам Сената. Оно предусматривает введение санкций против судов, которые помогают России строить газопровод в Балтийском море. В Конгрессе есть поддержка для принятия этого законопроекта, указал сенатор.

На планете есть только пять компаний, способных прокладывать трубопроводы на морских глубинах, и это делает законопроект эффективным, считает Тед Круз.

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"Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен более чем на 70%, и Москва утверждает, что завершит проект до конца 2019 года. Американский законопроект должен получить поддержку обеих палат Конгресса, чтобы стать законом. Конгресс возвращается с летних каникул на следующей неделе.