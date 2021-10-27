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среда, 27 октября 2021 09:22

США изменили правила для путешественников

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США изменили правила для путешественников
Путешественники должны быть вакцинированы и дать результаты теста. Фото: Pexels

Президент США Джозеф Байден подписал новые правила авиапутешествий в США.

Они начнут действовать с 8 ноября, сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"По новым правилам международной авиаперевозки в США иностранные граждане, путешествующие в Соединенные Штаты, должны быть полностью вакцинированными и предоставить документы о вакцинации перед посадкой на самолет. Для въезда детей до 17 лет подтверждения о вакцинации не требуется", - говорится в сообщении.

Отменили ограничения на путешествия иностранцев из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, КНР, Бразилии, Ирана, ЮАР и Индии.

Все лица от 2 лет должны иметь отрицательный тест на Covid-19, сделанный в течение трех суток до поездки.

"Те, кто путешествует в Соединенные Штаты и не может продемонстрировать подтверждение полной вакцинации, должны предоставить документацию об отрицательном результате теста, сделанном в пределах одного дня до момента вылета", - отметили в посольстве.

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Центры США по контролю над заболеваниями включили Украину в список стран с высоким риском путешествий из-за развития пандемии. Решение носит рекомендательный характер для американцев.

За минувшие сутки, 26 октября, в Украине обнаружили 22 574 новых больных коронавирусом. Среди них 1532 ребенка и 399 медработников. Умерли от недуга 692 человека, 11 593 - выздоровели.

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Дата
27
октября

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