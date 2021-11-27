США имеют два сценария в случае нападения РФ на Украину

У Вашинготона есть два сценария в случае нападения РФ на Украину. Фото: REUTERS

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает несколько вариантов действий в случае вторжения РФ в Украину.

Обсуждают сценарии от сдерживания до умиротворения, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В частности, Штаты готовы усилить оборонную возможность Украины путем увеличения поставок средств ПВО и другой военной помощи. А также расширением санкций против России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден отреагировал на разговоры о перевороте в Украине

Рассматривается и второй вариант, предусматривающий, что США пойдут по пути "снижения риска конфронтации с Москвой", в частности ограничением количества проводимых США в Европе военных учений.

В издании подчеркивают, что подобные учения продолжают стимулировать критику со стороны РФ. При таком сценарии США также приостановят программу военной помощи Украине.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки в Украину военных советников и дополнительного вооружения на фоне угрозы вторжения России в январе-феврале следующего года. Помощь может включать отправку в Украину противотанковых ракет Javelin, системы противовоздушной обороны Stinger и минометов.