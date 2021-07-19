США и Германия нашли компромисс по газопроводу "Северный поток-2"

США и Германия подпишут соглашение о "Северном потоке-2". Фото: Reuters

США и Германия в ближайшие дни объявят, что достигли соглашения по вопросу газопровода "Северный поток-2".

Ситуация "кажется неплохой", сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Другой источник утверждает, что обе стороны близки к заключению соглашения, которое не позволит восстановить отмененные санкции США против компании Nord Stream 2 AG.

Один из ключевых моментов соглашения - увеличение инвестиций обеих стран, направленных на поддержку энергоэффективности и энергобезопасности Украины. Пока не известно, будут ли инвестиции государственными или США и Германия будут привлекать частные инвестиции в Украину.

Агентство пишет, что президент США Джо Байден отказался от санкций против Nord Stream 2 AG, чтобы дать время на разработку соглашения и улучшить отношения с Германией, "сильно испорчены" во времена президентства его предшественника Дональда Трампа.

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Германия серьезно воспринимает опасения Украины относительно газопровода. Зеленский назвал "Северный поток-2" большой угрозой безопасности в регионе. Он призвал рассмотреть этот вопрос в "нормандском формате". Украина должна оставаться транзитером газа даже после сооружения газопровода "Северный поток-2".