США и Германия нашли компромисс по газопроводу "Северный поток-2"

 
Ексклюзивы
1/5
"Чудесный мандарин, даже в Европе не каждый оркестр осмелится играть" - как прошел концерт симфонического оркестра в Киеве
"Чудесный мандарин, даже в Европе не каждый оркестр осмелится играть" - как прошел концерт симфонического оркестра в Киеве
Просмотров: 324
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 180
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 711
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 126
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 702
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 351
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 594
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 432
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1359
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 684
Фото
Все фото
10
5
7
10
12
Овцы сдерживают наводнения, лотерея для мусульман и тиндер в Иране - самые яркие фото понедельника
Овцы сдерживают наводнения, лотерея для мусульман и тиндер в Иране - самые яркие фото понедельника
Медведь 10 дней преследовал туристов
Медведь 10 дней преследовал туристов
Аномальное наводнение затопило целый городок в Австрии
Аномальное наводнение затопило целый городок в Австрии
Глобальное потепление изменило жизнь пингвинов в Антарктиде: фото
Глобальное потепление изменило жизнь пингвинов в Антарктиде: фото
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Видео
Все видео
Полицейский пачкой чипсов спас жизнь мужчине, который истекал кровью
Полицейский пачкой чипсов спас жизнь мужчине, который истекал кровью
Обезьяны пристрастились к выпивке и воруют ее из магазинов
Обезьяны пристрастились к выпивке и воруют ее из магазинов
Неадекват набросился с кулаками на медика и пожелал ему смерти
Неадекват набросился с кулаками на медика и пожелал ему смерти
Показали видео лесного пожара в Испании
Показали видео лесного пожара в Испании
Медведь на арене цирка трижды напал на дрессировщиков
Медведь на арене цирка трижды напал на дрессировщиков
Интервью
1/5
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 216
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 441
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 774
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 2286
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 630
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
19 июля 2021
Просмотров: 468
Полагодив каналізацію
– Грошей на заморські курорти не шкода. Але хочеться підтримати українського підприємця, – каже Андрій.Щороку з родиною їздить на ...
понедельник, 19 июля 2021 23:32

США и Германия нашли компромисс по газопроводу "Северный поток-2"

1 Комментировать
США и Германия нашли компромисс по газопроводу &quot;Северный поток-2&quot;
США и Германия подпишут соглашение о "Северном потоке-2". Фото: Reuters

США и Германия в ближайшие дни объявят, что достигли соглашения по вопросу газопровода "Северный поток-2".

Ситуация "кажется неплохой", сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Другой источник утверждает, что обе стороны близки к заключению соглашения, которое не позволит восстановить отмененные санкции США против компании Nord Stream 2 AG.

Один из ключевых моментов соглашения - увеличение инвестиций обеих стран, направленных на поддержку энергоэффективности и энергобезопасности Украины. Пока не известно, будут ли инвестиции государственными или США и Германия будут привлекать частные инвестиции в Украину.

Агентство пишет, что президент США Джо Байден отказался от санкций против Nord Stream 2 AG, чтобы дать время на разработку соглашения и улучшить отношения с Германией, "сильно испорчены" во времена президентства его предшественника Дональда Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Победа для Украины и союзников: суд ЕС ограничил поставки российского Газпрома

Германия серьезно воспринимает опасения Украины относительно газопровода. Зеленский назвал "Северный поток-2" большой угрозой безопасности в регионе. Он призвал рассмотреть этот вопрос в "нормандском формате". Украина должна оставаться транзитером газа даже после сооружения газопровода "Северный поток-2".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США и Германия нашли компромисс по газопроводу "Северный поток-2"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
 Просмотров: 12475
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 Просмотров: 5526
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 4905
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
 2 Просмотров: 4761
Гороскоп на 19 июля: пророчество астролога поражает
Гороскоп на 19 июля: пророчество астролога поражает
 Просмотров: 3708
Мир
Оценили сумму ущерба от наводнений
Оценили сумму ущерба от наводнений 1 Просмотров: 144
Страны Балтии открылись для украинских туристов
Страны Балтии открылись для украинских туристов Просмотров: 99
Овцы сдерживают наводнения, лотерея для мусульман и тиндер в Иране - самые яркие фото понедельника
Овцы сдерживают наводнения, лотерея для мусульман и тиндер в Иране - самые яркие фото понедельника
10
 Просмотров: 981
Впервые зафиксировали смерть человека от "вируса обезьяны"
Впервые зафиксировали смерть человека от "вируса обезьяны" Просмотров: 342
Медведь 10 дней преследовал туристов
Медведь 10 дней преследовал туристов
5
 Просмотров: 1404
Больше всего комментируют
7
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
3
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
2
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
1
Описали наиболее опасную диету
1
Лобода проведет концерт в Одессе: как отреагировали на это украинцы
Голосов: 900
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть