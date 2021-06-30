США хотят запретить продавать билеты в Беларусь

Американцы больше не смогут летать в Беларусь. Фото: Reuters

Министерство транспорта США предложило запретить продажу билетов на пассажирские рейсы в Беларусь.

В частности, на те, которые осуществляются с пересадкой, говорится в заявлении ведомства.

Такая мера основана на решении Госдепартамента о том, что "в свете изменения маршрута рейса Ryanair ограничение транспортного сообщения между США и Белоруссией отвечает интересам внешней политики США".

По ограничению полетов возможны исключения, каждый такой случай будут рассматривать отдельно.

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Беларусь прекращает участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство" и начинает реализацию процедуры прекращения действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. Таким образом страна фактически отказалась принимать назад мигрантов, которые перешли границу ЕС со стороны Беларуси.