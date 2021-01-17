США готовятся к вооруженным протестам

В Соединенных Штатах Америки усиливают безопасность на фоне возможных акций протеста накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Войска Нацвардии массово направляются в Вашингтон для предотвращения беспорядков. Об этом сообщает ВВС.

"Центральная часть Вашингтона уже заблокирована, на улицах практически пусто. В столицу США стянуты тысячи солдат. Многие улицы перекрыты бетонными блоками и металлическими ограждениями", - говорится в сообщении.

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Национальный торговый центр закрыли по просьбе ведомства, которому поручено защищать президента.

Команда Байдена уже просила американцев избегать поездок в столицу страны на инаугурайцию из-за пандемии Covid-19. Местные чиновники заявили, что люди должны наблюдать за событием удаленно.

В воскресенье ожидаются массовые акции после того, как в соцсетях распространялись призывы сторонников Трампа к вооруженным демонстрациям.

Инаугурация избранного президента Джо Байдена запланирована на 20 января в Вашингтоне. Все 50 американских штатов и округ Колумбия находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможных протесты перед инаугурацией новоизбранного президента.