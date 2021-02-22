США готовы применить против РФ не только механизм санкций

Разработка соответствующих мер может длиться неделю. Фото: Pixabay

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона в вопросе реагирования на кибератаки России готовы применить не только механизм санкций.

Разработка соответствующих мер может длиться неделю. Об этом сообщает телеканал CBS.

По его словам, на данный момент разведка США занимается определением ущерба, который был осуществлен во время атак на американские ведомства, а также установления лиц, которые к этому причастны.

"Ответ будет включать набор инструментов - видимых и невидимых. Это будут не просто санкции", - подчеркнул Салливан.

Представители власти США готовят доклад о новых санкциях против проекта российского газопровода "Северный поток-2".