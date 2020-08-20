США должны поддержать Тихановскую - Байден

Байден сообщил, что США готовы поддержать Тихановскую как оппозиционного кандидата в президенты Беларуси. Фото: Reuters

США должны поддержать Светлану Тихановскую - оппозиционного кандидата в президенты Беларуси и предупредить Россию, чтобы она не вмешивалась в дела страны.

Об этом на своей странице в Twitter написал кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.

"Белорусы показывают, что от них не удастся избавиться и заставить замолчать, потому что никакие запугивания и пытки им не страшны. США должны поддержать Тихановскую и призвать к честным выборам. А Россию стоит предупредить, чтобы не вмешивалась в чужие дела и оставила право народу избирать собственного лидера", - заявил Байден.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина уязвима - в ОП объяснили позицию в отношении Беларуси

В Беларуси после президентских выборов, состоявшихся 9 августа, продолжаются протесты против официальных их результатов, согласно которым Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек. Белорусские правозащитники сообщили о по меньшей мере пяти погибших во время протестов.