Сразу в двух школах США произошла стрельба: есть погибшие

Сразу в двух учебных заведениях Соединенных Штатов Америки в Монтане и Вирджинии произошла стрельба.

Погибли по меньшей мере три человека, сообщает "Укринформ". Еще один человек находится в больнице в критическом состоянии.

"В одной из школ жертвами стали дети, в другой – копы, которые приехали на вызов", - говорится в сообщении.

В Монтане неизвестные открыли огонь в одном из учебных центров города Ричфилд. Прибывшие офицеры нашли двух учеников с ранениями на тротуаре у парадного входа в школу. Стрелки скрылись, сейчас их ищут.

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Фото: Reuters

Еще один инцидент произошел 1 февраля на территории кампуса Bridgewater в Вирджинии. 27-летний житель штата пытался прорваться в частный колледж. Он застрелил двух офицеров полиции, охранявших студенческий городок. Заведение закрыли, в районе провели поисковую операцию и убийцу задержали.

В США старшеклассник устроил в школе штата Мичиган стрельбу. Подросток убил троих и ранил по меньшей мере еще шесть человек.