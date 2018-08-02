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четверг, 02 августа 2018 14:49

Сравнивал себя с российской мафией - рэпер поплатился жизнью

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Сравнивал себя с российской мафией - рэпер поплатился жизнью
Рэпер Incognito считал себя российским бандитом. Фото: Daily Star

Британский рэпер 23-летний Сидик Камара, который выступал под псевдонимом Incognito, погиб из-за нападения неизвестных.

На певца и двух его товарищей напала группа парней с ножами. Камара умер, а двое друзей находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщает Mirror.

Incognito был членом группы Moscow17, у которой миллионы просмотров на YouTube. Публикуют музыкальные видеоклипы, в которых хвастаются своими связями с криминальным миром и унижают конкурирующие уличные группировки. Среди их треков - Moscow March, Russian и We're Russians. В них он называл себя русским, а район Лондона Брэндон-Эстейт, в котором живет, - Москвой. Объяснял, что жители России очень агрессивны и устраивают бандитские разборки.

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33 зубца чеснока засунул в рот 20-летней женщине поп-певец 40-летний Нгуен Вет Кунг из столицы Вьетнама города Ханой. Женщина умерла от удушья. Мужчина считал, что в нее вселились злые духи

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