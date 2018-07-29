Православие по-русски - священник зарезал жену за желание развестись

В подмосковном городе Дзержинский священник российского Николо-Угрешского монастыря убил свою жену за ее желание расстаться.

Иерей Дионисий часто критиковал внешний вид жены Анны. Во время одной из ссор женщина предложили мужчине развенчаться. Священник был шокирован, ведь по церковным канонам - это запрещается, пишет Ридус.

Автор: Ридус Иерей Дионисий ударил жену ножом 7 раз

Дионисий силой заставил жену сесть в автомобиль и вывез в лес. По дороге девушка отправила сообщение матери: "Он меня куда-то везет". Позже мать начала допытываться у зятя, куда пропала дочь. Обратилась в полицию. Священник признался следователям в преступлении. Ударил жену ножом семь раз и закопал, заявил.

Автор: mash.ru Священник часто критиковал жену за внешний вид

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В Кривом Роге на Днепропетровщине нашли мертвым 69-летнего мужчину. Сотрудники полиции пообщались с сожительницей погибшего горожанина. Женщина сообщила о том, что мужа убил ее любовник. Тело отправили на экспертизу, которая установит точную причину смерти.