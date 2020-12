Spotify обнародовал список самых популярных исполнителей 2020-го

Spotify назвал самых популярных исполнителей 2020 года. Фото: digitaltrends.com

Стриминговый сервис Spotify опубликовал список самых популярных песен, исполнителей и программ 2020 года.

Чаще всего слушали пуэрториканского рэпера Bad Bunny, сообщает издание Mashable.

В 5-ку самых популярных исполнителей попали Drake, J Balvin, Juice WRLD, The Weeknd.

Чаще всего поьзователи слушали песни артистки Билли Айлиш. Первенство уступили Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Дуа Липа, и Холзи.

Перечень наиболее популярных альбомов выглядит так:

YHLQMDLG, Bad Bunny;

After Hours, The Weeknd;

Hollywood's Bleeding, Post Malone;

Fine Line, Гарри Стайлс;

Future Nostalgia, Дуа Липа.

Наиболее популярной песней стал трек The Blinding Lights исполнителя The Weeknd. Также в 5-ку вошли песни Dance Monkey (Tones and I), The Box (Roddy Ricch), Roses - Imanbek Remix (Imanbek and SAINt JHN) и Do not Start Now (Дуа Липа).

В Spotify объявили и пятерку популярных подкастов. Лидером стали подкасты Джо Рогана, далее следуют выступления на Ted, канал The Daily, подкасты Мишель Обамы и канал Call Her Daddy.

Самые популярные видео года на YouTube в мире и Украине представила компания Google в подборке YouTube Rewind 2020.