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пятница, 07 мая 2021 12:34

"Спит неделями" - как живет девушка с синдромом Кляйне-Левина

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&quot;Спит неделями&quot; - как живет девушка с синдромом Кляйне-Левина
Сети Раиса Миранда может спать по несколько дней подряд / ViralPress

В Индонезии живет девушка с редким заболеванием, из-за которого спит много дней подряд, не просыпаясь. Это делает ее похожей на персонажа известной сказки - Спящую красавицу.

Первые симптомы в Сити Раисы Миранды появились в 2017 году, когда проспала 13 дней подряд в своем доме в Банджармасин. Обеспокоенные родители доставили ее в больницу, где медики диагностировали у нее синдром Кляйне-Левина. От него страдает около 1 млн человек в мире. Об этом пишет Mirror.

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Отец девушки говорит, что дочь, которой сейчас 17 лет, не просыпается, что бы они ни делали. Поэтому они всегда везут ее к врачам, когда у нее случаются приступы.

"Не знаем, как убедиться, что с ней все в порядке, когда засыпает, поэтому везем ее к врачу. Каждый раз, когда спит дольше недели, у нее возникают судороги. Поэтому нам нужна помощь врачей в настоящее время", - говорит отец.

Во всем остальные девушка здорова. После обследования в больнице, результаты исследований показали, что с ее телом все в порядке. Она просто долго спит. В то же время нет лекарств, чтобы разбудить ее. Поэтому родители каждый раз ждут, когда дочь проснется с долгого сна, чтобы отвезти домой. Синдром Кляйне-Левина - неизлечим, но его можно облегчить, принимая стимуляторы для уменьшения приступов.

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