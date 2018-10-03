Спецслужбы США перехватили подозрительный пакет, который предназначался Трампу

Трампу передали подозрительный пакет. Фото: РБК

Секретная служба США, которая обеспечивает охрану первых лиц государства, получила подозрительный конверт, адресованный президенту США Дональду Трампу.

Во вторник вечером Секретная служба США заявила, что накануне она получила "подозрительный конверт", адресованное президенту Трампу. Конверт "не был получен в Белом доме, и он не попал внутрь Белого дома", пишет Fox News.

Секретная служба отказалась от дальнейших комментариев, заявив лишь, что она "совместно с сотрудниками правоохранительных органов расследует эту ситуацию".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп избегает публичных упоминаний об Украине

Ранее в Министерство обороны США направили две посылки, которые показали положительный результат при проверке на содержание рицина. Подозрительные пакеты были адресованы министру обороны Джеймсу Маттису и начальнику военно-морских операций адмиралу Джону Ричардсону.