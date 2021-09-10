Спецслужбы США опубликовали неизвестные ранее фото теракта 11 сентября

Фото: United States Secret Service

Секретная служба США впервые опубликовала новые фото терактов 11 сентября 2001 года, А агенты ФБР раскрыли более подробную информацию об ужасающем дне к 20-й годовщине трагедии.

Среди опубликованных изображений есть фото, сделанные сотрудниками в тот день. Об этом идет речь на странице United States Secret Service в facebook.

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"Эти фото напоминают мне фильмы о монстрах, когда был ребенком. Как динозавр или какое-то существо преследует людей", - говорит специальный агент ФБР "Джей-Эй".

Президент США Джо Байден подписал указ о том, чтобы рассекретить часть документов о терактах 11 сентября 2001-го. Эти документы являются частью расследования ФБР, сообщили на сайте Белого дома.